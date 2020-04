[Release Radar] Uitgelichte releases week 18

Het is weer tijd voor de wekelijkse release radar, vandaag lichten wij een aantal games uit die verschijnen in week 18.

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games. Heb je zelf ook een tip? Laat dat vooral weten in de reacties!

Dread Nautical

Verschijnt op: 29 april 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Dread Nautical van Zen Studios komt naar de Nintendo Switch, deze turn-based strategische actie-RPG gaat over een heerlijke ontspannen cruise. Althans, totdat angstaanjagende zeemonsters uit een dimensie opduiken die proberen iedereen te doden. Het spel klinkt uitdagend en lijkt zeer geschikt te worden voor de mensen die een duistere sfeer wel kunnen waarderen. Zen Studio’s over hun game: “Dread Nautical Is the Creepiest Tactical RPG You’ll Ever Play”. Dat klinkt in elk geval veelbelovend.

Levelhead

Verschijnt op: 30 april 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79

Komende donderdag kunnen de creatievelingen onder ons hun hart weer ophalen met deze platform maker. Bouw je eigen levels en deel ze online zodat iedereen van jouw creaties kan genieten. Gebruik honderden elementen zoals tegenstanders, geheimen, een pinball machine en nog veel meer om jouw levels extra uitdaging te geven. Daarnaast kan je natuurlijk ook creaties van anderen uitproberen en de training volgen welke bestaat uit 90+ levels.

Fairy Knights

Verschijnt op: 30 april 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 (€7,99 in de voorbestelling)

CFK brengt het aandoenlijke Fairy Knights komende week naar de eShop. Fairy Knights is een puzzel-RPG, waarin je op reis gaat met de meest schattige personages. Naast het oplossen van puzzels, vecht je met tegenstanders die je onderweg ontmoet en moet je er voor zorgen dat je sterker wordt en je wapens upgrade. Erg leuk wanneer je van een rustig spel houdt, veel geeft om een schattige vormgeving en variatie kan waarderen.