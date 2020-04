Deliver Us the Moon release datum en trailer

Deze sci-fi thriller komt eind deze zomer naar de Switch.

Een aantal maanden geleden werd Deliver Us the Moon aangekondigd voor de Switch, echter zonder duidelijke release datum. Gisteren was de release van de game op PS4 en Xbox, en Wired Productions and KeokeN Interactive  hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook de release datum voor de Switch vrij te geven. Deliver Us the Moon komt op 14 augustus naar de Switch. Voor de launch op PS4 en Xbox is ook een nieuwe trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

Deliver Us the Moon is een sci-fi thriller game die afgelopen oktober op de PC verscheen. Het verhaal speelt zich af in een apocalyptische wereld niet zo heel ver in de toekomst, waar de mensheid de natuurlijke bronnen van de aarde heeft uitgeput. Om de ontstaande energiecrisis op te lossen kijkt de mensheid nu naar de sterren, en dan in het speciaal de maan. Die zou namelijk gekoloniseerd kunnen worden om daar bronstof Helium-3 weg te halen en de aarde te helpen. Zonder enige waarschuwing verliest de aarde echter het contact met de maan, en de energie gaat verloren. Een jarenlange crisis zonder stroom volgt, voordat de overheden van de wereld samenkomen met een nieuwe missie: Om opnieuw contact met de maan te krijgen en de verloren energie terug te krijgen.