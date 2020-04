The Pokémon Company biedt excuses aan voor meest recente Pokémon Twilight Wings aflevering

Sommige fans noemde de aflevering misleidend

De Twilight Wings serie is een serie die zich elke aflevering focust op een specifiek personage uit de Galar regio. Deze week was Nessa aan de beurt om in de spotlight te verschijnen, maar dit ging helaas niet zonder slag of stoot.

Fans van de Pokémon games gaven al snel aan dat ze het raar vonden dat er Pokémon (zoals Dewgong) in de aflevering verschenen die niet beschikbaar zijn in Pokémon Sword & Shield. Dit is dan ook de reden dat The Pokémon Company op Twitter een officiële excuses aanbod aan alle fans die zich misleid voelde door dit voorval.

Stoorde dit gedeelte in de meest recente Twilight Wings aflevering je? Laat het ons weten in de reacties!