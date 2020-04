Minder kans op speciale insecten in Animal Crossing: New Horizons?

Zeldzame insecten worden in deze update nog zeldzamer!

Minder goed nieuws voor enthousiaste insecten verzamelaars: de verschijningskans van zeldzame insecten is nog minder geworden in de meest recente update van Animal Crossing: New Horizons. Dit is niet bekend gemaakt in de laatste update maar is wel degelijk toegepast. Twitter gebruiker ”Ninji” heeft het spel gedatamined en hieruit een grafiek gemaakt met hierin de nieuwe verschijningskansen van alle insecten. Vissen verschijningskansen zijn niet veranderd en blijven hetzelfde als voor de update.

Bekijk hieronder een grafiek die een handig overzicht bevat van de nieuwe verschijningskansen: