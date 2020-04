Lonely Mountains: Downhill lanceert 7 mei

Hoe snel kan jij van een berg af mountainbiken?

Thunderful heeft bekend gemaakt dat hun spel Lonely Mountains: Downhill binnenkort op de Switch te spelen is. Op 7 mei kunnen we aan de slag met deze titel. In de onderstaande trailer kun je spectaculaire beelden bekijken. In Lonely Mountains: Downhill is het de bedoeling om zo snel mogelijk van een berg te fietsen. Dat is makkerlijker gezegd dan gedaan; er zijn namelijk overal obstakles. Je moet dus veilig rijden, anders ga je af en moet je het opnieuw proberen. Bekijk de trailer hieronder.