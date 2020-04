InkyPen krijgt nieuwe manga van Kodansha

Lees manga van populaire series zoals Attack on Titan, Parasyte en meer!

InkyPen is een stripboek subscriptie service die zijn gebruikers een selectie van manga aanbied. In de laatste update van InkyPen zijn er manga’s van Kodansha toegevoegd. Denk hierbij aan Fairy Tail, Attack on Titan, Battle Angel Alita en meer.

InkyPen is gratis te downloaden maar om de service te gebruiken ben je maandelijks 7,99 euro kwijt.

Bekijk de trailer van deze InkyPen update hieronder:

Heb jij al eens InkyPen gebruikt? Of heb je andere wijze waarop je graag manga leest?