Deze Wii U-game zien jullie het liefst op de Switch verschijnen

Tijd voor de resultaten van onze poll!

Waarschijnlijk was het je al opgevallen en anders weet je het nu, de polls op Daily Nintendo zijn terug van weggeweest. In de eerste nieuwe poll was de vraag welke Wii U-game je het liefst op de Switch zou zien verschijnen. Met meer dan 120 stemmen hebben flink wat bezoekers hun stem laten horen en de resultaten zie je hieronder.

Welke game zouden de meeste van jullie op de Switch willen zien? Dat bleek dan toch Super Mario 3D World te zijn, gevolgd door The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Ook Paper Mario: Color Splash wist in de top 3 te belanden. Vergeet je niet om ook op onze nieuwe poll te stemmen?