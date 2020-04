Volledige patch notes Animal Crossing: New Horizons-update

Leif, Redd en veel nieuwe evenementen zijn toegevoegd.

Animal Crossing: New Horizons heeft vandaag zijn tweede grote update ontvangen. Spelers kunnen vanaf nu Leif en Redd tegenkomen als nieuwe reizende handelaars op hun eiland. Leif verkoopt zeldzame bloemen en de nieuw toegevoegde struik-voorwerpen, terwijl Redd een schip bemant waar je schilderijen, beeldhouwwerken en voorwerpen in speciale kleuren kan kopen. De nieuwe kunstvoorwerpen van Redd kunnen – zolang het niet gaat om de namaak-versies – aan het museum gedoneerd worden. Het museum kan vervolgens geüpgraded worden met een nieuwe kunstsectie.

Nintendo heeft de patch notes uitgebracht van de update, maar fans hebben opgemerkt dat deze niet compleet is. Hieronder vind je de uitgebreide veranderingen die update 1.2.0 met zich meebrengt in een volledig overzicht.

Ver. 1.2.0 (uitgebracht op 22 april 2020)

De software is bijgewerkt als je “Ver. 1.2.0” in de rechterbovenhoek van het titelscherm.

Algemene updates

De volgende bezoekende handelaars kunnen nu het eiland bezoeken.

– Leif (tuinier)

– Redd (Jolly Redd’s Treasure Trawler)

– Seizoensgebonden evenementen toegevoegd.

– Problemen opgelost om te zorgen voor een plezierige game-ervaring.

Niet in officiële patch notes opgenomen veranderingen

– Je ontvangt een brief in je mailbox van Nintendo die de nieuwe update viert. In de brief vind je het Wereldkaart-item.

– De rente op de Bank of Nook ABD-spaarrekening is verlaagd ten opzichte van het vorige pre-patch-tarief.

– Een nieuw Bell Bag Rug-item is verkrijgbaar via de brievenbus van de Bank of Nook of via de Nook Stop-terminal voor Nook Miles.

– Er zijn twee nieuwe Aloha Nook Inc.-shirts toegevoegd voor aankoop in de Nook Stop teriminal voor Nook Miles. Deze shirts lijken op de kleding van Isabelle, Timmy en Tommy.

– De ‘I’ve Moved Out’-glitch van de eilandbewoners is verholpen. Op je volgende nieuwe in-game-dag wordt het huis van de gestoorde dorpeling van je eiland verwijderd. Helaas is de eilandbewoner die je zou krijgen niet hersteld.

– Je kunt nu meerdere verschillende K.K.-liedjes buitenshuis afspelen met verschillende muziekspelers. Voorheen deelden al het meubilair van de luidsprekers buiten dezelfde muziek.

