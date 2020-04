[Review] Trials of Mana

Weet deze RPG uit het 16-bit tijdperk met een volledige make-over ook nu nog interessant te zijn?

De Mana-serie van Square Enix is een verhaal apart. Ondanks dat de serie bij veel fans enorm geliefd is, heeft deze lang niet zoveel aandacht van Square gekregen dan bijvoorbeeld Dragon Quest en Final Fantasy. Het derde deel in de Mana-serie, welke op de Super Nintendo verscheen en door velen als beste deel in de serie wordt gezien, verscheen zelfs niet buiten Japan. Pas eind vorig jaar kreeg de game, als onderdeel van de Collection of Mana, een Westerse versie. Nu is ook de complete remake van het origineel verschenen, geheel in 3D. Hoe pakt deze game uit?

De Mana-serie…

Seiken Densetsu, welke we hier dus kennen als de Mana-serie, begon ooit als Final Fantasy: Gaiden. Uiteindelijk werd het een aparte franchise welke zich vooral qua gevechten ging onderscheiden van RPG’s als Final Fantasy. De Mana-serie kende al in de jaren ’90 een actievol gevechtsysteem, in een tijd dat turn-based gevechten eigenlijk nog de norm waren. Daarnaast staat de serie bekend om minder diepgaande verhaallijnen dan bijvoorbeeld Final Fantasy en Dragon Quest. Dit alles geldt ook voor Trials of Mana; een actievolle RPG met een redelijk eenvoudig verhaal en personages die niet al te diep worden uitgewerkt. Toen de tijd maakte dit niet veel uit, de gameplay van de Mana-serie was namelijk ijzersterk en op visueel gebied liepen de spellen ver vooruit. Een veelbelovende basis dus voor deze remake!

Het verhaal

Het verhaal draait om een wereld waarin Mana de energiebron is. Deze wereld was ooit gecreëerd door de Mana-godin, door het Sword of Mana te smeden en acht monsters, de Benevodons, te verslaan. Deze God Beasts werden gevangen in acht Mana Stones waarna de godin veranderde in de Mana Tree. Nu verschillende boosdoeners van plan zijn de Benevodons uit de stenen te bevrijden om de ultieme macht te krijgen, begint jouw avontuur: zes hoofdpersonages moeten strijden tegen de monsters van verwoesting.

Wanneer je begint, kun je allereerst je eigen party samenstellen. In totaal kies je drie personages, ieder met hun eigen achtergrond en verhaal. De gekozen personages leer je kennen aan de hand van een proloog, welke je kunt spelen. Vervolgens kun je tijdens het spelen wanneer je maar wilt wisselen van hoofdpersonage. Kenmerkend aan de Mana-serie is dat de personages niet heel diep worden uitgewerkt, toch hebben ze duidelijk allemaal een eigen persoonlijkheid én eigen verhaal. Uiteindelijk zul je tijdens je avontuur vooral van hot naar her afreizen, eindbazen verslaan, stadjes bezoeken en zo de Mana Stones verzamelen. Spannende plotwendingen hoef je dan ook nauwelijks te verwachten. De game doet weinig moeite er heel veel meer van te maken, iets waar de SNES-games in de serie ook bekend om stonden.

Prachtige stijl

Terwijl de game ook nu nog smacht naar een echt diepgaand verhaal, is de wereld waarin de game zich afspeelt mooier dan ooit. Trials of Mana is geen technisch hoogstandje die het maximale uit de console haalt, het is de artstijl die echt indruk weet te maken. Bovendien is het knap hoe de ontwikkelaars de sfeer van de SNES-versie zo goed hebben weten te behouden. De game kent daardoor nog steeds een enorme charme en oogt werkelijk prachtig. Het spel draait op de Switch gelukkig ook heerlijk soepel. Dezelfde lovende kritiek is van toepassing op de muziek. Vrijwel alle muziek is identiek aan de SNES-versie, maar dan flink geremastered. Tijdloos en heerlijk om naar te luisteren is de beste omschrijving voor de muziek in de game. Verder kent de make-over nu ook voice-acting welke prima in orde is.

Van deze tijd?

Om Trials of Mana met de tijd mee te kunnen laten gaan, is ook het gevechtstysteem her en der aangepast. Zie het als een kleine modernisering van het origineel, welke de laatstgenoemde wel trouw blijft. Vechten doe je real-time door op knoppen te drukken. In feite heb je een light en een heavy aanval. Je kunt bovendien combo’s maken en magie gebruiken. Fijn is dat je nu ook gemakkelijk aanvallen van vijanden kunt ontwijken met een druk op de knop. Door in level omhoog te gaan kun je ervaringspunten gebruiken om sterker te worden of nieuwe aanvallen en spreuken te leren. Het gevechtsysteem is daardoor niet al te ingewikkeld, maar wel diepgaand genoeg. Met de aanpassingen die zijn gedaan voelt het bovendien modern genoeg. Doordat het spel opslaan op veel plekken mogelijk is, is de game ook perfect om onderweg te spelen.

Nieuw is ook dat eindbazen nu een health-meter hebben én dat een markering op de kaart ten alle tijden laat zien waar je heen moet. Eindeloos verdwalen, wat in het origineel zomaar kon gebeuren, is er daardoor niet meer bij. Het zijn fijne aanpassingen die de game net wat gebruiksvriendelijker maken.

Al met al kun je het spel in zo’n 30 tot 40 uur uitspelen, als je niet dood weet te gaan. Trials of Mana is geen makkelijke game en alleen heel veel vechten en sterker worden zorgt ervoor dat je ook later in het spel kans maakt tegen baasgevechten.

Conclusie

Trials of Mana is de perfecte manier om een van de beste RPG’s uit het SNES-tijdperk op een moderne manier te beleven, welke tevens zeer trouw aan het origineel blijft. De vernieuwde graphics pakken zeer goed uit en de subtiele gameplay-verbeteringen voegen daadwerkelijk iets toe. Ben je fan van RPG’s? Dan moet je Trials of Mana simpelweg eens gespeeld hebben!

Eindcijfer: 8,0