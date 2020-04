Release datum Spirit of the North bekend

De game komt in mei naar de Switch.

In februari van dit jaar melde we al dat Spirit of the North naar de Switch zou komen, al was het toen nog niet helemaal duidelijk wanneer. Die datum is vandaag naar buiten gebracht: uitgever Merge Games en ontwikkelaar Infuse Studios maakte bekend dat de game vanaf 7 mei te downloaden zal zijn.

Spirit of the North is een exploration-puzzle game, geïnspireerd door de adembenemende landschappen van IJsland. Veel van het verhaal heeft dan ook invloeden van Noorse folklore. In de game speel je een rode vos die de bewaker van het noorderlicht ontmoet. Je zult tijdens je avontuur verschillende gebieden verkennen. Denk bijvoorbeeld aan de toendra, gletsjers en ijs gebergte. De trailer kun je hieronder bekijken.