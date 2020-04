[Update]Pokémon Reizen: De Serie aangekondigd

Ga mee met het nieuwe avontuur van Ash en Pikachu!

Update 21:06: Er is nu bekend gemaakt wanneer de serie in Nederland te zien zal zijn. “Pokémon Reizen: De Serie is vanaf 28 juni iedere zondagochtend om 8.00 uur te zien op RTL7/B.O.Z.”

Origineel bericht hieronder:

The Pokémon Company International heeft het 23e seizoen van de Pokémon-animatieserie onthuld. Dit nieuwe seizoen krijgt de naam Pokémon Reizen: De Serie. Ook in dit seizoen kun je alle avonturen van Ash Ketchum met zijn trouwe maatje Pikachu weer meemaken.

In Pokémon Reizen: De Serie wil Ash de wereld verkennen, met als doel om Pokémon Master te worden. Voordat hij dit avontuur aangaat, is het eerst tijd voor de opening van het Cerise Labaratory. Dit nieuwe onderzoeksinstituut houdt zich bezig met het ontrafelen van de mysteries van alle Pokémon in elke regio. Tijdens de opening ontmoet Ash Goh. Goh heeft als doel om van elke Pokémon één exemplaar te vangen. Wanneer Professor Cerise vraagt aan Ash en Goh of zij officiële onderzoekers willen worden twijfelen ze geen moment; hun gezamelijke avontuur kan vanaf dit punt beginnen!

Pokémon Reizen: De Serie zal later dit jaar worden uitgezonden via RTL7. Vanaf wanneer dit seizoen wordt uitgezonden is nog onbekend. Wel is hieronder alvast de (Engelstalige) trailer te bekijken.