Monstrum aangekondigd voor de Switch

Voor wie wat horror nodig heeft deze zomer.

Survival horror game Monstrum komt 22 mei naar de Switch. Dat heeft uitgever SOEDESCO vandaag bekend gemaakt. De game zal vanaf dan te downloaden zijn in de Switch E-shop. Een fysieke release was gepland voor dezelfde dag, maar heeft vertraging opgelopen vanwege het coronavirus.

In Monstrum ben je gestrand op een verlaten vrachtschip, die achteraf toch niet helemaal verlaten blijkt te zijn. Elke playthrough krijg je één van Monstrums angstaanjagende monsters achter je aan, elk met zijn eigen strategieën, sterkten en zwakten. Je zult je verstand moeten gebruiken om aan hem te ontsnappen in het schips “procedurally generated environment” maar pas, op, want je dood is permanent. Als je dood gaat zul je weer helemaal opnieuw moeten beginnen, in een nieuw schip en met een nieuw monster…