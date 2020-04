Nieuwe update Splatoon 2 – demo op komst

Naast een nieuwe update komt er ook een nieuwe demo aan.

Splatoon 2-bezitters kunnen een nieuwe update binnenhalen die enkele nieuwe dingen toevoegt. Update 5.2.0 voor Splatoon 2 is namelijk verschenen en deze brengt verschillende nieuwe wapen-aanpassingen met zich mee. Daarnaast is het puntenaantal verlaagd dat nodig is om sommige wapen-specials te gebruiken. De volledige lijst met aanpassingen kun je hier vinden.

Behoor jij tot de groep Switch-bezitters die de game zelf nog niet heeft? Dan is er goed nieuws want een nieuwe demo is onderweg. Tussen 29 april en 6 mei is de demo downloaden in de Nintendo eShop. Met de demo kun je online spelen tegen gamers die het spel wel al hebben. Game modi welke speelbaar zijn betreffen Turf War, Ranked Battle enSalmon Run, Ook leuk: in dezelfde periode is Splatoon 2 ook in de aanbieding.