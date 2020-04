Nieuwe Mario Kart Tour trailer toont Trick Tour

Geheel in Super Mario Maker-stijl!

Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe tour in de mobiele titel Mario Kart Tour. Met de komst van de game afgelopen jaar, is de Mario Kart-serie voor het eerst ook speelbaar op mobiele apparaten. Regelmatig zet Nintendo een tijdelijke nieuwe tour online, welke telkens in het teken staat van een bepaald thema.

Trick Tour, de nieuwste tour die vanaf vandaag beschikbaar is, staat dit keer in het teken van Super Mario Maker, iets wat ongetwijfeld te maken heeft met de aankomende update voor Super Mario Maker 2. De nieuwe tour bevat zowel Builder Mario als Builder Toad en onderstaande trailer zet de tour in de schijnwerpers.