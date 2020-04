Tetris 99 krijgt nieuwe Grand Prix

Deze keer met Ring Fit Adventure als thema.

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe competitie in Tetris 99. Zeker nu iedereen veel meer thuis zit, is dit het perfecte moment daarvoor. Gelukkig begint de inmiddels twaalfde Grand Prix al snel, namelijk op 24 april. Deze keer staat deze in het teken van Ring Fit Adventure.

Net als in eerdere edities van de Maximus Cup kunnen spelers weer spelen met een speciaal thema. Dit keer dus het Ring Fit Adventure thema, welke je kan krijgen als je 100 punten weet te halen in het evenement.

Ga jij meedoen aan de nieuwe Grand Prix?