Laatste grote update Super Mario Maker 2 vanaf morgen beschikbaar

Deze update brengt grote veranderingen met zich mee.

Super Mario Maker 2 is halverwege vorig jaar uitgekomen. In deze 10 maanden zijn er miljoenen levels gemaakt door spelers over de hele wereld. Ook beloofden de ontwikkelaars van deze game dat er diverse updates zouden komen met nieuwe level-elementen. Morgen komt alweer de laatste grote update uit voor deze game. Hieronder een overzicht wat er nieuw is.

Nieuwe power-ups

Allereerst bevat deze update nieuwe power-ups. Zo wordt de paddenstoel uit Super Mario Bros. 2 toegevoegd. Als je deze oppakt, verander je in de Super Mario uit deze game. Hierdoor kun je op vijanden meerijden en ze door de lucht gooien. Geen enkele vijand is hier te groot voor. Daarnaast kun je in sneeuwlevels ook sneeuwballen gooien.

Ook wordt het kikkerpak toegevoegd, waardoor je in Kikker-Mario kunt veranderen. Met dit pak kun je heel makkelijk in het water zwemmen en zelfs op de wateroppervlakte rennen! Ook worden de P-ballon en de supereikel toegevoegd waardoor je door de lucht kunt zweven. Om makkelijk vijanden te verslaan, kun je voortaan de boemerangbloem oppakken! Hiermee kun je vanaf een afstand een boemerang gooien naar de vijanden.

Ook worden er nog een paar rare voorwerpen toegevoegd. Zo kun je de kanondoos gebruiken om zelf kanonkogels af te vuren, met de propellordoos kun je drie keer achter elkaar springen en met de rode POW-doos kun je drie keer een POW activeren. Ook kun je nog het Goomba-masker gebruiken om vijanden te laten denken dat je één van hen bent en kun je met het Bullet Bill-masker razendsnel door levels vliegen.

Ga de strijd aan met de Koopalings

Naast de power-ups worden ook alle zeven eliteleden van Bowsers leger toegevoegd. Kun jij het opnemen tegen Larry, Wendy, Morton, Lemmy, Roy, Iggy en Ludwig? Elke Koopaling heeft zijn eigen moves waardoor ze allemaal een uitdaging voor jou vormen.

Nieuwe elementen

Ook brengt deze update nieuwe elementen met zich mee voor in levels. Zo heb je de vervloekte sleutel. Als je deze sleutel vast hebt, komt de angstaanjagende Phanto achter je aan. Ook krijg je de aan-uittrampoline. Deze trampoline kun je met een schakelaar activeren zodat je nog hoger kunt springen. Daarnaast kan de Mechakoopa het jou behoorlijk lastig maken in levels, doordat sommige soorten bijvoorbeeld doelzoekende raketten op jou afvuren. Wel kan je ze ideaal gebruiken om naar vijanden te gooien!

Wereld maken

De laatste toevoeging van deze update is de nieuwe spelstand wereld maken, waarin je jouw eigen wereld kunt maken. Hierbij kun je zelf een pad maken tussen het beginpunt en het kasteel, bruggen en hellingen toevoegen en jouw wereld op allerlei manieren aanpassen met bijvoorbeeld decoratievoorwerpen. Hierna kun je jouw eigen levels plaatsen in de wereld.

Naast jouw eigen levels kun je ook bonuslevels toevoegen, waarmee je extra voorwerpen kunt krijgen, en warpbuizen toevoegen, om zo bijvoorbeeld naar een level vol munten te teleporteren. Daarnaast kun je het thema van jouw wereld aanpassen naar bijvoorbeeld een sneeuw- of woestijnthema.

Jouw wereld kun je toevoegen aan een superwereld. Deze kan in totaal 8 verschillende werelden en 40 verschillende levels bevatten! Ook kun je jouw superwereld natuurlijk delen met anderen over de hele wereld.

De update met al deze nieuwe toevoegingen is vanaf 22 april te downloaden. De update is gratis voor iedereen die Super Mario Maker 2 heeft.