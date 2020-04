Bekijk de vierde aflevering van Pokémon: Twilight Wings

Neem een kijkje in het leven van de water Gym Leader.

Afgelopen december werd bekend dat The Pokémon Company Pokémon: Twilight Wings zou uitbrengen. Deze animatieserie bestaat uit zeven afleveringen van ongeveer vijf minuten. Elke aflevering staat in het teken van personages en pokémon in de Galar-regio. Afgelopen maanden kwamen het eerste deel uit die in het teken stond van John, het tweede deel uit die in het teken stond van Bea en het derde deel uit die in het teken stond van Hop en Wooloo. Vandaag is het tijd voor de vierde aflevering!

De vierde aflevering staat in het teken van Nessa. Zij is niet alleen de water Gym Leader van de Galar-regio, maar ze is daarnaast ook model. Na een aantal verliezen raadt Rose, de voorzitter van de Galar Pokémon League, haar aan om te stoppen als model en zich te focussen op het behalen van succes als Gym Leader. Zal Nessa haar ene droom opofferen voor de ander?