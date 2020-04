Animal Crossing had op twee na grootste lancering van Nintendo-game in de Verenigde Staten

Een grote prestatie voor New Horizons.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat Animal Crossing: New Horizons een behoorlijk groot succes is voor de Nintendo Switch. De life sim van Nintendo heeft hoge ogen gegooid bij critici en fans, maar is daarnaast ook ontzettend vaak over de toonbank gegaan. Volgens Mat Piscatella , analist van de game-industrie, is Animal Crossing: New Horizons de best verkochte game van maart 2020, zonder dat digitale verkopen zijn meegerekend. Daarnaast staat de game op de tweede plaats als het gaat om best verkochte game van 2020. Op nummer één staat nog steeds Call of Duty: Modern Warfare.

Verder blijkt uit de cijfers dat Animal Crossing: New Horizons momenteel de op twee na meest verkochte Switch-game in zijn lanceringsmaand is, achter Super Smash Bros. Brawl en Super Smash Bros. Ultimate. Tevens blijkt uit deze eerste gegevens dat Animal Crossing: New Horizons nu al meer verkocht is dan alle andere titels in de serie. Hiermee heeft hij Animal Crossing: New Leaf van de troon gestoten. Nintendo heeft nog veel gepland voor hun nieuwe paradepaardje, zoals een nieuwe update die donderdag verschijnt.