Vanaf mei komt What The Golf? naar Nintendo Switch

Gemaakt door mensen die helemaal niks van golf weten.

TribandProductions heeft bekend gemaakt dat What The Golf? beschikbaar zal zijn in de eShop vanaf 19 mei. Het is golf, maar dan anders, het is namelijk alles behalve wat je zou verwachten van een rustig potje golf.



Golf met een huis, een paard of een auto. Mik katten omver, scoor je punten in een voetbal net of doe een potje bowlen. Je kan het zo gek niet verzinnen of het komt wel voor in dit maffe spel. What The Golf? is een perfect spelletje om hartelijk om te lachen na een zware dag op het werk.