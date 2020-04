Animal Crossing: New Horizons datamine laat mogelijke toekomstige features zien

Let op: spoilers!

Voordat je verder leest, houdt er rekening mee dat dit bericht spoilers bevat. Dataminer Ninji heeft namelijk details gedeeld over mogelijke toekomstige featutres in Animal Crossing: New Horizons. Hiervan is uiteraard nog niets officieel, aangezien Nintendo de informatie niet heeft bevestigd. De informatie komt uit de code van de game en hieruit blijkt dat we nog flink wat nieuwe features aan zouden kunnen komen.

De belangrijkste informatie die uit de datamine is gekomen hebben we hieronder voor je neergezet. Vanwege de spoilers staat de informatie onder de afbeelding.