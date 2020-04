Trials of Mana krijgt nieuwe trailers

Fans hoeven nog maar heel eventjes te wachten.

Fans van de Mana-serie moeten tijdens de E3 vorig jaar heel blij zijn geworden. Er werd een remake aangekondigd van Trials of Mana, het derde deel in de serie welke voorheen alleen in Japan is verschenen. Met een compleet grafische make-over én een gloednieuw vechtsysteem lijkt dit een prachtige game voor RPG-fans te worden.

Trials of Mana gaat over een wereld waar zes hoofdpersonages moeten strijden tegen de monsters van verwoesting. Deze monsters van verwoesting nemen alle mana in zich op, waardoor de wereld minder en minder mana krijgt. In jouw party heb je telkens drie personages om het avontuur mee aan te gaan.

In de aanloop naar de release aankomende week, zijn er een nieuwe trailers vrijgegeven welke je hieronder kunt bekijken. Ga jij de game in huis halen?