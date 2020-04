Swords ’n Magic and Stuff aangekondigd voor Nintendo Switch

In deze Minecraft look-a-like kan je craften, vechten, duiken en jezelf verliezen in de grote open-world met ontelbare uitdagingen.

Swords ’n Magic and Stuff is een open world RPG die door Kindred Games gemaakt is, ze hebben het spel met een op Kickstarter is aangeboden als crowdfunding actie op Kickstarter weten te financieren. Er is ruim 80.000 dollar opgehaald terwijl het beoogde bedrag 22.000 dollar was.

In het spel heb je erg veel mogelijkheden, waaronder het verkennen van ruïnes, verslaan van wilde dieren, op zoek gaan naar schatten en het decoreren van je eigen huis. Dit doe je door middel van het zelf maken van objecten. In het spel is het helemaal aan jou wat je wilt doen, er zijn geen levels of restricties.



Het is nog niet bekend wanneer het spel zal uitkomen op de Nintendo Switch.