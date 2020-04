Metroid Prime Trilogy komt naar de Switch, volgens BestBuy

De game is namelijk gespot in een listing op de eigen website van de winkel

In de database van de website is even geleden de Metroid Prime Trilogy gevonden. Dit zou erop kunnen wijzen dat we binnenkort een officiële aankondiging van Nintendo kunnen verwachten.

Deze verschijning zou overeen kunnen komen met eerdere leaks van Nintendo leaker LeafyPanda, die erop wees dat de Metroid Prime Trilogy zich eventueel een weg zou banen naar de Nintendo Switch. Hiervan was tot nu nog geen enkel spoor te bekennen.

Metroid Prime Trilogy is een verzameling van drie spellen in de Metroid series, namelijk: Metroid Prime 3 Corruption, Metroid Prime 2 Echoes en Metroid Prime.

Denk jij dat we binnenkort een aankondiging van deze titel gaan krijgen? Laat het ons weten in de reacties!