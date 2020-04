Gerritory komt naar de Nintendo Switch

Een nieuwe party game komt naar de Switch.

Digital Crafter en Part Goose zullen hun spel Gerritory uitbrengen op de Nintendo Switch. De party game is namelijk gespot in de Nintendo eShop en zal op 7 mei verschijnen.

Gerritory is een multiplayer spel welke je met zijn vieren tegelijk kan spelen. Je neemt verschillende blokjes over waarmee je moet proberen zoveel mogelijk in het level te kleuren. Door te kleuren verdien je namelijk punten. Er zit wel een flinke dosis spanning in de game. De speler die niet op het scoreboard staat kan namelijk degen die eerste staat vermoorden door hem aan te raken.Je kunt winnen door de finish te behalen of de meeste punten te hebben wanneer de tijd om is. Bekijk de trailer hieronder.