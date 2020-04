Gameplay beelden Sunless Sea: Zubmariner

Deze gotische horror RPG is binnenkort te spelen op de Switch.

Sunless Sea: Zubmariner is een gotische horror RPG, die vanaf 23 april in de Nintendo switch e-shop te downloaden is. Om je alvast een beeld te geven van hoe deze game draait op de Switch heeft youtube kanaal Handheld Players een gameplay video online gezet. Deze video kun je hieronder bekijken.

Sunless Sea heeft een Victoriaanse Gothic setting, waarin jij de kapitein speelt van een oude stoomboot. Verken vanuit Londen onbekende wateren, en ga waar geen andere ooit geweest zijn. Ontdek eilanden en mysteries terwijl je op zoek bent naar je vaders botten, maar pas op. Wijk te ver af van de bekende beschaving en je bemanning zou wel eens gek kunnen worden… wie weet welke oude goden meester zijn van deze wateren…