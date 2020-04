[DN’s Five] De leukste Kirby-spellen

De leukste spellen met onze roze kauwgombal in de hoofdrol, want Kirby-games zuigen niet!

Tijd voor lijstjes! In DN’s Five schotel ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd verschillende lijstjes met een top 5 voor. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven.

Welke lijstjes kun je zoal verwachten in de DN’s Five? Dat verschilt per week en kan behoorlijk uiteenlopend zijn. Denk aan een lijstje met beste eindbazen ooit, de slechtste games aller tijden, noem het maar op. Deze week de vijf leukste Kirby-spellen, geen makkelijke keuze.

5. Kirby’s Adventure Wii

Eigenlijk helemaal niet zo origineel, het spel leunt namelijk flink op de basis van eerdere Kirby-spellen. Toch is het de game gelukt in deze DN’s Five te belanden. De graphics waren namelijk heerlijk scherp en kleurrijk, de levels zaten eigenlijk best goed in elkaar en de mulitiplayer opties waren best vermakelijk. Oh ja, ik heb er ook nog eens heel erg lang op moeten wachten. De game was aanvankelijk gepland voor de GameCube maar verscheen uiteindelijk pas héél veel later op de Wii.

4. Kirby’s Adventure

Voor mij was dit het allereerste spel waarbij ik kennis maakte met onze roze vriend. Kirby had in dit spel nog lang niet zoveel mogelijkheden als tegenwoordig (veel minder kopieervaardigheden), maar toch verdient het spel een plek in deze top 5. Voor zijn tijd was het spel zeer indrukwekkend op visueel gebied. De muziek was zo sterk dat we die tegenwoordig nog steeds terughoren in de spellen en de verschillende werelden waren lekker divers en de levels speelde heerlijk weg. Kirby’s Adventure heeft zeker de basis gelegd voor de toekomstige spullen in de serie!

3. Kirby 64 The Crystal Shards

De grootste teleurstelling aan deze game is dat het is de enige Kirby-game is die uit is gekomen op de Nintendo 64. HAL probeerde duidelijk iets te innoveren met de serie, Kirby 64 was dit keer namelijk een 2.5D platformer en dat pakte best leuk uit. Net als in veel eerdere games maakt Kirby gebruik van zijn kopieervaardigheden, met dit keer wat nieuwe varianten daarop. Ook was het voor het eerst mogelijk om twee kopieerkrachten met elkaar te mixen! De graphics waren voor Nintendo 64-begrippen prima in orde en Kirby-fans werden na heel lang wachten toch op een game getrakteerd. Eentje die het qua gameplay wél een klein beetje veilig speelde, maar wel erg vermakelijk was!

2. Kirby and the Amazing Mirror

Een van mijn favoriete Kirby-spellen aller tijden. Dit keer geen werelden met wat levels en baasgevechten doorlopen zoals we dat gewend waren van de serie. Nee, Kirby and the Amazing Mirror gooit je gewoon in een compleet doolhof. Het spel kent daardoor meer vrijheid dan we eerder zagen bij Kirby-spellen. Ook het verhaal is nét even wat leuker. Kirby wordt in vier stukken gehakt, met elk een eigen kleur, en heeft dit keer de taak Meta Knight te redden door acht fragmenten van de Dimension Mirror terug te vinden. De muziek is heerlijk herkenbaar en verfrissend tegelijk; een toppertje!

1. Kirby Super Star

Tsja, heel moeilijk was deze keuze nou ook weer niet. Deze game verscheen oorspronkelijk op de SNES en bevat maar liefst acht spellen in totaal. In 2008 kreeg de game ook nog eens een remake voor de Nintendo DS met een aantal leuke nieuwigheden erin verwerkt. Acht lekker gevarieerde spellen waarbij de remake van de originele Kirby er echt tussenuit springt. Ook leuk is de Gourmet Race-modus waarin je het opneemt tegen King Dedede in een eetwedstrijd.