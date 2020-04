Minecraft Dungeons krijgt geen online matchmaking

Ook ondersteunt het bij de launch geen cross-platform multiplayer.

Volgende maand, op 26 mei, komt Minecraft Dungeons uit voor onder andere de Nintendo Switch. In dit actie-avonturenspel kun je samen met maximaal drie andere spelers vechten tegen vijanden om zo de dungeons te overleven. Over dit spel is nu nieuwe informatie vrijgegeven in de officiële FAQ.

Allereerst hebben de ontwikkelaars laten weten dat het spel geen online matchmaking krijgt. Dit betekent dat je alleen met vrienden kunt spelen en dus helaas niet met vreemden. Daarnaast is er ook bekend gemaakt dat Minecraft Dungeons tijdens launch nog geen cross-platform multiplayer zal ondersteunen. Hier voegen de ontwikkelaars wel aan toe dat ze ernaar uitkijken om cross-platform multiplayer toe te voegen in een gratis update.