[Gerucht] Release datum Burnout Paradise Remastered bekend

De release datum verscheen op de Amerikaanse e-shop, maar is daarna weer verwijderd.

Burnout Paradise Remastered werd tijdens de afgelopen Nintendo Direct Mini aangekondigd voor de Nintendo Switch. Een duidelijke release datum gaf EA toen nog niet, dat deden ze afgelopen week pas. Toen werd bekend dat de game “ergens” in juni zou moeten verschijnen, en dat pre-orders vanaf eind april gaan beginnen.

Twee dagen geleden verscheen er op de Amerikaanse Switch e-shop echter wel een release datum, namelijk 19 juni. Dit zou zeker in de juiste time-frame vallen, ware het niet dat deze datum vandaag weer verdwenen is. Het is momenteel niet duidelijk of deze datum niet klop of dat de informatie nog niet naar buiten had mogen komen. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.

Burnout Paradise Remastered is een populaire race game, die eerder al verscheen op onder andere de Playstation 4 en Xbox One. In de game scheur je erop los en voer je de meest krankzinnige stunts uit waarbij de verwoesting van je wagen, naast het racen, een hoge prioriteit heeft. De remaster bevat alle DLC uit het Year of Paradise, inclusief de Big Surf Island update. Ook heeft de game een flinke grafische update gekregen.