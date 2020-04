Verschillende ontwikkelaars delen felicitaties voor jubileum HAL Laboratory

De ontwikkelaar van Kirby en BoxBoy krijgt van alle kanten gelukswensen.

Recentelijk is HAL Laboratory 40 jaar geworden. Het bedrijf achter grote series als Kirby en BoxBoy en de eerste Super Smash Bros.-games krijgt nu van alle kanten felicitaties uit de game-industrie. Onder andere Shigeru Miyamoto van Nintendo en Masahiro Sakurai van Sora Ltd. hebben het bedrijf de beste wensen gegeven. Hieronder kun je een aantal van deze berichten teruglezen.

Shigeru Miyamoto (creative fellow van Nintendo)

“HAL is opgericht toen ik Donkey Kong nog aan het ontwikkelen was. Als vertegenwoordiger van Nintendo werk ik samen met HAL sinds ze ‘Pinball’ en ‘Golf’ voor de Famicom ontwikkelden, maar ik raakte diep betrokken bij de ontwikkeling van ‘3D Hot Rally’, waar Mario ook in verscheen. Veel mensen bij HAL beschikten over interessante ontwikkelingstechnieken en ze waren stuk voor stuk uniek. Het was leuk om met hen samen te werken om nieuwe dingen te creëren die de gamefysica en programmeertechnieken ten volle benutten. Na de release van de Super Famicom zei Iwata, de hoofdingenieur bij HAL toentertijd, dat ik slim was. ‘Miyamoto en zijn collega’s bekijken de specificaties van de hardware van tevoren om aantrekkelijke producten te maken, dus niets wordt verwaarloosd als ze klaar zijn.’ Een echt compliment. Nadat Kirby was uitgebracht, raakte ik verder betrokken bij de ontwikkeling van games onder leiding van HAL. Nadat het hoofdkantoor van HAL naar Yamanashi was verhuisd, had ik een zakenreis waarbij ik een bad kon nemen met volledig zicht op Mt. Fuji. Ik herinner het me nog steeds met veel plezier. Het experiment om Super Smash Bros. te ontwikkelen was een riskante evenwichtsoefening. Wat de ontwikkeling betreft, toen Iwata een oplossing vond, waren zijn suggesties altijd duidelijk en zelfverzekerd en herhaalde ik vaak korte vergaderingen om aan Nintendo te presenteren. Dit was vaak om nieuwe producten te maken. Ik realiseer me dat ik meer over Iwata praat, maar de benadering van vakmanschap gedijt op dit moment nog steeds in de games die HAL ontwikkelt, en in Kirby’s rol buiten zijn eigen games. Ik hoop dat het succes van HAL zal voortduren en over 40 jaar weer zal vieren. Veel succes!”

Masahiro Sakurai (Kirby-maker, Smash Bros.-regisseur)

“Gefeliciteerd met je 40e verjaardag! Toen ik voor het eerst bij HAL begon te werken, was het bedrijf al 10 jaar oud. Ik herinner me dat toen ik begon de hogere staff op reis ging naar Saipan Island om hun tienjarig jubileum te vieren. Ik stel me voor dat de mensen met wie ik werkte sindsdien veel zijn veranderd. Hoewel ik het bedrijf heb verlaten, ben ik met Kirby blijven werken tijdens het ontwikkelen van Super Smash Bros., en ik ben nog steeds blij met deze rol.”

Shigesato Itoi (president van Hobonichi, creëerde de mascotte van HAL Labs)

“Eigenlijk is dit een werkverzoek,’ zei Iwata op mysterieuze wijze. Destijds was hij de president van HAL Laboratory. Hij keek me aan met de formaliteit die je van een president zou verwachten. Het was een verzoek om een ​​logo te maken voor HAL. Ik benaderde een aantal ideeën vanuit verschillende invalshoeken, maar gezien het thema van ‘een onverwachte band… een die de geboorte van iets nieuws teweegbrengt’, stelde ik een foto voor waarin een hond eieren beschermt en ze warm houdt. De illustratie is gemaakt door Akiyama. Ik was niet terughoudend in zijn overweging – ik had er vertrouwen in dat het een geweldig concept was. Ik was benieuwd wat voor reactie het zou krijgen, maar ik herinnerde me dat Iwata open en eerlijk was en zei: ‘Is dat zo…? Ik begrijp het…’ Nou, het was niet zo dat veel mensen er vreemd over deden. Ik heb altijd gewild dat HAL Labs dit logo en concept grondig zou vertegenwoordigen. Ik hoop dat het hele HAL-team een ​​merk blijft dat nog mooiere eieren verwarmt. ”

Tsunekazu Ishihara (The Pokemon Company president)

“HAL heeft me veel startkansen gegeven. Bijvoorbeeld Earthbound, de lokalisatie van Pokémon Red en Green, Pokémon Snap, Pokémon Ranger en softwareontwikkeling in de sys64- en sysdolphin-omgeving. Ik geloof dat alle projecten van het team onder leiding van de Iwata me naar deze verschillende uitgangspunten en kansen hebben geleid. Uit de grond van mijn hart ben ik oprecht dankbaar. Er zijn maar weinig bedrijven in deze branche die 40 jaar kunnen overleven – het is een echte prestatie.”

Junichi Masuda (Game Freak-regisseur)

“Gefeliciteerd met je 40e verjaardag! HAL heeft ons sinds de vroege stadia van de ontwikkeling van Pokémon bijgestaan ​​met ontwikkelingsapparatuur en -tools, en in 1999 hebben we samengewerkt om prachtige games te maken, waaronder Pokémon Snap en Super Smash Bros. 64. We leerden het belang van het verkennen van nieuwe uitdagingen door de Pokémon TCG met eReader te koppelen, en tijdens de ontwikkeling van Pokémon Ranger in 2006 kwamen ze met ideeën voor het eerste project en soms ging ik naar Yamanashi om het spel te spelen met HAL-medewerkers. Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat HAL een vriend is die altijd aan mijn zijde heeft gestaan. (lacht) De Kirby-serie heeft ook veel fans, en ik heb het gevoel dat, naast Kirby’s games, zijn orkestvoorstelling, cafés en andere unieke evenementen zich uitbreiden naar geheel nieuwe werelden. Zoals altijd hoop ik dat HAL doorgaat met het maken van leuke games en ervaringen, en ik wens hen nogmaals geluk met hun 40-jarig jubileum.”

