Streets of Rage 4 iets vertraagd – nieuwe battle mode onthuld

Iets langer wachten voor we aan de slag kunnen gaan met de game.

SEGA’s populaire franchise Streets of Rage zal ook naar de Nintendo Switch komen. En waar de game oorspronkelijk op 23 april zou moeten verschijnen, is dat iets later geworden. Streets of Rage zal nu op 30 april verschijnen. Naast dit nieuws is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven welke een gloednieuwe battle mode toont.

Veel fans van de serie hebben lang moeten wachten op de komst van een vierde deel. Met name gamers die zijn opgegroeid in de jaren ’90 zullen de serie wellicht kennen van de Mega Drive. Na 25 jaar keert de serie dan eindelijk terug met het lang verwachte vierde deel.

Ben jij een van die fans die uitkijkt naar de game?