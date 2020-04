Sea of Stars onthuld Garl als speelbaar personage

Zet de pannen maar klaar want Garl is klaar om te koken!

Garl is een nieuw speelbaar personage die is aangekondigd in een Kickstarter update van het spel Sea of Stars. Hij houdt heel erg van koken en heeft een potdeksel die hij als bescherming tegen monsters gebruikt. Hij is hiernaast altijd opzoek naar nieuwe ingrediënten die hij in zijn gerechten kan verwerken. Wellicht heeft hij deze kwaliteiten geleerd van een eend die meereist met een jongen die een grote sleutel als wapen gebruikt? Wie weet!

Sea of Stars is een turn-based RPG waarin je speelt als de twee ”Children of Solstice”. Een kind bezit de kracht van de maan en de ander bezit de kracht van de zon. Deze krachten moeten ze samen bundelen om een kans te maken tegen de kwaadaardige alchemist genaamd “The Fleshmancer”.

Het spel zijn voornaamste inspiratie ligt in de RPG’s van de jaren 90 en vindt plaats als een prequel in hetzelfde universum dan The Messenger.