[Release Radar] Uitgelichte releases week 17

Volgende week komen er weer een heleboel nieuwe spellen uit, wij geven je alvast een voorproefje en lichten er een aantal uit.

Vandaag starten wij met een nieuwe rubriek op Daily Nintendo, namelijk de Release Radar! In deze rubriek laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games. Heb je zelf ook een tip? Laat dat vooral weten in de reacties!

Help Will Come Tomorrow

Verschijnt op: 21 april 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

In Help Will Come Tomorrow is het de bedoeling om passagiers van de gecrashte trein op de Trans-Syberische spoorlijn in leven te houden. Je leert de karakters kennen en hun behoeften en speelt daar op in om ervoor te zorgen dat ze deze traumatische ervaring overleven. Het is een story-driven resource management en overlevingsspel welke best wel eens interessant uit kan gaan pakken. Kun jij de groep in leven houden?

Valfaris & Slain Double Pack

Verschijnt op: 23 april 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Twee games in een! Deze bundel bevat zowel Slain: Back From Hell en Valfaris. Beide games zijn erg geliefd onder hardcore gamers die wel van een portie harde metal houden. Slain is een arcade combat-spel met prachtige pixel-beelden. Alles aan dit spel is stoer: een gothic omgeving, wrede bazen en een metal soundtrack. Valfaris is een 2D actie platformer waar wederom heavy-metal centraal staat. Het spel speelt zich af in een mysterieus kasteel waarin je brute gevechten en dodelijke tegenstanders tegen het lijf zult komen. Hou jij van flink wat actie? Dat zal in deze games niet ontbreken.

Trails of Mana

Verschijnt op: 24 april 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Een game waar RPG-fans al heel erg lang op wachten! De legende van het heilige zwaard gaat verder in deze HD-remake van de Mana-serie. De hele game is volledig opnieuw vormgegeven met moderne 3D-graphics en kent nog steeds een ijzersterk verhaal.

De Managodin trok het zwaard van de Mana om acht monsters, de acht Benevodons, te verslaan. Hiermee redde ze haar rijk van de ondergang. Echter was hierna haar energie op en veranderde ze zichzelf in een boom. Helaas was nog niet al het slechts verslagen en kwamen de Benevons terug om wraak te nemen. Wanneer het rijk ten onder dreigt te gaan en de boom bijna sterft, ben jij de enige die hier een stokje voor kan steken. Ga mee op een magische reis om Mana te redden van de ondergang.