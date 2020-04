Pokémon Yellow source code bevat sporen van geschrapte Pokémon Pink

Plus nog meer sporen van andere interessante informatie!

Er waren ooit plannen om een Pokémon spel samen met Pokémon Yellow uit te brengen, Iets wat momenteel redelijk gebruikelijk is in de Pokémon serie. Denk hierbij aan Pokémon Sword/Shield, Moon/Sun, Black/White et cetera. Nu, jaren later, blijkt dat er uit source code van Pokémon Yellow toch een andere versie gepland was, namelijk Pokémon Pink.

Verder bevat Pokémon Yellow ook nog een pakket audiofiles die geluiden bevatten van de Pokémon zoals ze in de bekende anime klinken. Blijkbaar experimenteerde Gamefreak met het idee om de Pokémon in het spel zoals hun anime tegenhangers te laten klinken. Toch is er uiteindelijk voor de traditionele ”cries” gekozen, die de spellen tot de dag van vandaag gebruiken.

Had je liever de traditionele anime stemmen gehad van de Pokémon? Of toch de geluiden die er nu in de games aanwezig zijn? Laat het ons weten in de reacties!

