Jump Force Deluxe Edition resolutie en framerate onthuld

Een vergelijkbare situatie als op andere consoles

Gisteren heeft Bandai Namco Jump Force Deluxe Edition voor Nintendo Switch aangekondigd. In deze game vechten helden en schurken van verschillende anime- en manga-franshises het uit in 3D-gevechten. Vandaag zijn er meer details gedeeld over de resolutie en framerate van de game.

In tv-modus heeft Jump Force een resolutie van 1080p op de Switch. Op sommige intensere momenten zal deze resolutie dynamisch kunnen dalen tot 720p. In handheld-modus wordt de beeldkwaliteit verminderd tot het maximum van de console in deze stand, namelijk 720p.

Jump Force heeft, net als op andere consoles, een framerate van 30fps op de Switch. Dit geldt voor zowel tv- als handheld-modus. Bandai Namco geeft wel aan dat de framerate zo nu en dan enigszins kan dalen.

Jump Force Deluxe Edition wordt later in 2020 op Switch uitgebracht.