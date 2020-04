Animal Crossing: New Horizons nieuw evenement aangekondigd

Een oude bekende komt terug in het spel, daarnaast zal de nieuwe update nog onbekende aanpassingen met zich meebrengen.

Na Bunny Day staat het volgende evenement al in de planning, de update volgt komende week. 22 April is het namelijk Earth Day, en ook in Animal Crossing: New Horizons zal hier aandacht aan worden besteed.



Er is helaas nog weinig nieuws over deze update, behalve dat dit het Earth Day evenement zal brengen samen met “newly added features”. Wat deze nieuwe aanpassingen zullen zijn is nog onbekend.



Wel is het vrij zeker dat het personage Leif zal terugkeren, hij was namelijk al te zien in de Nintendo Direct waarin Bunny Day aandacht kreeg. Animal Crossers die de voorgaande spellen gespeeld hebben zullen hem ongetwijfeld nog herkennen. In Animal Crossing: New Leaf had Leif een eigen plantenzaak. Wat hij dit keer in het spel komt doen is nog onbekend, maar wij hopen natuurlijk dat hij weer een winkel komt openen.