Star Wars Episode I: Racer krijgt releasedatum

Volgende maand komt de game naar Nintendo’s hybride console.

Tijdens de laatste Nintendo Direct is onthuld dat Star Wars Episode I: Racer naar de Nintendo Switch zal komen. Dit spel kwam oorspronkelijk uit voor de Nintendo 64 en was een geliefd Star Wars-spel in die tijd. Inmiddels is ook duidelijk wanneer we met de game aan de slag kunnen. Star Wars Episode I: Racer zal vanaf 28 mei naar de hybride console van Nintendo komen.

Star Wars Episode I: Racer kent een singleplayer mode alsmese een multiplayer mode met splitscreen. In het spel kun je kiezen uit in totaal vijfentwintig podracers, waaronder Anakin Skywalker, Sebulba en Ratts Tyerell. De verschillende tracks zijn verdeeld over verschillende werelden zoals Tatooine, Baroonda en Malastare. Enkele screenshots kun je hieronder bekijken.