Jump Force aangekondigd voor de Switch

Vecht het binnenkort uit met populaire anime-personages in Jump Force. Deze game komt namelijk dit jaar eindelijk naar de Switch.

In 2018 verscheen het vechtspel Jump Force voor de PC, PS4 en Xbox One. In dat jaar was het namelijk de vijftigste verjaardag van het populaire blad Shõnen Jump en om dat te vieren werd deze game ontwikkeld. Dit jaar verschijnt echter de Deluxe Edition voor de Nintendo Switch. Deze Deluxe Edition bevat niet alleen het standaard spel, maar ook alle DLC-personages van de eerste Season Pass. Dat zijn dus vijftig personages waarmee je het gevecht aan kunt gaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, Naruto (Naruto), Yugi (Yu-Gi-Oh!), Light (Death Note), Goku (Dragon Ball) en Luffy (One Piece).

Het spel zal in Amerika $49,99 gaan kosten wat meestal inhoudt dat het hier €49,99 gaat kosten. Hiervoor krijg je dus het spel, alle DLC-personages die nu al uit zijn en een exclusieve modus. Op de Switch wordt het namelijk mogelijk om offline 3 vs. 3 te spelen.

Later dit voorjaar verschijnt er bovendien een tweede Season Pass die voor ongeveer €18,- verkrijgbaar gaat zijn voor de PC, PS4 en Xbox One. Ook deze zal later voor de Switch verkrijgbaar zijn. Zowel het spel als de Season Pass hebben voor de Switch echter alleen een ‘2020’ datum.