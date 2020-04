Crysis Remastered komt naar de Switch

De website is alweer offline, maar een Crytek cookie pagina onthulde Crysis Remastered alvast aan de wereld.

Drie dagen geleden verscheen er plotseling een tweet op het officiële Crysis-account. Opvallend hieraan was dat niet alleen de tweet erg cryptisch was, maar ook de eerste Tweet op het account sinds december 2016. Meteen begon de geruchtenmolen te draaien over een eventuele remake van de eerste Crysis-game.

Vandaag is het spel echter al gelekt dankzij de website van Crysis. Deze website had namelijk een link naar de ‘Cookie Policy’ in de broncode staan. Wanneer je die link volgde, kwam je op een pagina waar het Crysis Remastered logo te vinden was. Wanneer je hierop klikte, kwam je op een nieuwe website, met nieuwe art en de volgende tekst.

“Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE’s native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and – for the very first time – Nintendo Switch.” Crysis Remastered website

Dit betekent dus dat de game praktisch bevestigd is en nu is het alleen nog wachten op de officiële aankondiging die zeer waarschijnlijk binnenkort is. Als laatste was er op de site nog een kleine screenshot te vinden.