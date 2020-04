World War Z komt naar de Nintendo Switch

Saber Interactive heeft aangekondigd dat ze het spel World War Z naar de Nintendo Switch gaan brengen!

World War Z is een third-person schietspel dat met vier personen gespeeld kan worden, zowel online als lokaal. Het spel overbrengen naar de Switch bleek heel moeilijk geweest te zijn, volgens het bedrijf achter World War Z. Het was zelfs met ‘moeilijkste dat we ooit hebben moeten doen’, zegt de CEO van Saber, Matt Karch.

Omdat er in het spel soms hele zwermen aan zombies op je af komen en omdat het een snel spel is, moesten de makers moeilijke besluiten maken zodat er geen invloed was op hoe het spel eruitziet. Het moest allemaal passen in het geheugen van de Switch en de framerates. Vier spelers online ondersteunen samen met de massale groepen zombies die je voor je kiezen krijgt was een behoorlijke klus. Uiteindelijk is het toch gelukt en kunnen we binnenkort een port naar de Nintendo Switch verwachten!

Wanneer de port voor de Switch verschijnt is nog niet bekend, maar om alvast een beeld te krijgen kun je hieronder een trailer bekijken!