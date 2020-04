Picross S4 aangekondigd voor Nintendo Switch

Jupiter heeft aangekondigd dat Picross S4 snel beschikbaar is in de eShop, namelijk 23 april!

Een echte aanrader voor de puzzelfans, want deze versie van Picross heeft maar liefst 485 puzzels! Er zijn vier verschillende manieren om te spelen, namenlijk standaard, mega, color en clip Picross. Clip Picross laat zelfs een verhaal als de puzzels worden opgelost. In nog een ‘extra’ modus kun je extra grote puzzels oplossen van 30×30!

Er is ook een multiplayer modus, zodat je samen met je vrienden de hersens kan laten kraken voor deze leuke puzzels. Met 485 hersenkrakers is er in ieder geval genoeg om deze rare tijden door te komen!

Bekijk hieronder een trailer voor Picross S4!