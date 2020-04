Fysieke versie Stardew Valley in het Westen goed mogelijk

Er is een goede kans dat het spel ook fysiek naar het Westen komt.

De enorm populaire titel Stardew Valley is ook al een tijdje voor de Nintendo Switch beschikbaar maar tot nu toe kunnen we hier alleen digitaal met het spel aan de slag. Terwijl het spel in Japan ook fysiek in de winkel ligt, is dat hier momenteel niet het geval. Toch is de komst van een fysieke versie niet helemaal uitgesloten, dat heeft de ontwikkelaar van het spel aangegeven in een reactie op een vraag hierover op Twitter.

ConcernedApe werd gevraagd of de kans aanwezig is dat het spel ook fysiek naar het westen komt. Zijn reactie daarop zie je hieronder. Zou jij graag een fysieke versie van het spel zien verschijnen hier?