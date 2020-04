Alwa’s Legacy deze zomer naar de Switch

Deze zomer kunnen Switch-bezitters aan de slag met de game.

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Alwa’s Legacy naar de Nintendo Switch zal komen. Het is het team van Elden Pixels gelukt om meer dan $30,000 binnen te halen, genoeg om de ontwikkeling van het spel volop in gang te zetten. Inmiddels is er ook meer bekend rondom de release. Alwa’s Legacy wordt namelijk deze zomer verwacht. Een concrete datum is nog niet bekend.

Alwa’s Legacy wordt een moderne retro game, vol gevaarlijke kerkers, magische items en eeuwenoude geheimen. De game is geïnspireerd door de 16-bit games zoals we die vroeger zagen. Door je Magic te verbeteren wordt je beter, en elke weg voorwaarts is de juiste in deze non-lineaire adventure game vol ontdekkingsmogelijkheden.