Scoor Bandai Namco-titels met flinke korting in de eShop

Leuke aanbiedingen tijdens een digitale sale!

Bandai Namco houdt een flinke uitverkoop op de Nintendo Switch. Verschillende grote titels kun je nu tijdelijk voor een extra scherpe prijs krijgen en de kortingen kunnen flink oplopen. Onder andere spellen als Tales of Vesperia: Definitive Edition, One Piece en Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition zijn momenteel in de aanbieding.

Dit is nog maar een kleine greep uit het totale aanbod welke je onder kunt zien. Ga jij een van deze spellen kopen nu deze in de aanbieding zijn?

• Digimon Story Cyber Sleuth nu €41,99

• Doraemon Story of Seasons nu €34,99

• Dragon Ball FighterZ nu €14,99

• Dragon Ball Xenoverse 2 nu €19,99

• God Eater 3 nu €29,99

• Katamari Damacy Reroll nu €9,99

• Little Nightmares nu €9,99

• My Hero One’s Justice nu €19,99

• Naruto: Ultimate Ninja Storm nu €9,99

• Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 en 3 nu €9,99

• Ni no Kuni nu €39,99

• One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition nu €14,99

• Rad nu €9,99

• Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe nu €19,99

• Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! nu €29,99

• Tales of Vesperia: Definitive Edition nu €24,99