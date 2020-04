[Review] Disaster Report 4 Plus: Summer Memories

De game neemt de naam wel erg letterlijk.

Disaster Report 4: Summer Memories heeft nogal een ontwikkelingshel meegemaakt. Oorspronkelijk zou de game namelijk in 2011 al verschijnen voor de PlayStation 3, maar werd uitgesteld en uiteindelijk geannuleerd. Vervolgens werd de ontwikkeling vanaf start weer opgepakt in 2015. Dit hadden ze waarschijnlijk beter niet kunnen doen.

Een ramp

Deze review is namelijk praktisch een ‘Disaster Report’. Om even wat achtergrond te geven over de game, begin ik met een korte introductie. In Disaster Report volg je de gebeurtenissen in de nasleep van een natuurramp. In dit geval is het een aardbeving die jouw omgeving flink laat beven. Wanneer je eenmaal uit de bus waar je in zat bent gekropen, zal je trip door de geschokte stad beginnen. Ondertussen krijg je verschillende morele vragen waarop je kunt antwoorden en jouw antwoorden bepalen het einde.

Dit klinkt op zich als een prima soort spel, ware het niet dat het een technische ramp is. De framerate is regelmatig zo laag dat ik het idee heb dat een Game & Watch een hogere fps had en de graphics zien eruit alsof die in het GameCube/PlayStation 2 tijdperk thuishoren. De game is dus niet bepaald veel waard. Zeker als je je bedenkt dat de verhaalmodus zo’n tien uur duurt en je maar liefst €59,99 moet neerleggen, mocht je dit spel willen spelen. Voor dat geld kun je op de Switch veel leukere en betere spellen kopen.

Toch nog wat positief

Wanneer de gameplay en de technische kant van de game goed waren geweest, had je op zich een prima game gehad. De keuzes geven namelijk goed de morele dilemma’s weer die je in een dergelijke situatie zou tegenkomen. Kies je voor jezelf of help je die oudere? Laat je mensen stikken of red je ze?

Het is een interessante keuze van de ontwikkelaar om de gameplay zo dicht bij de werkelijkheid te houden. Andere games met zo’n soort formule gebruiken namelijk bovennatuurlijke redenen voor dit soort rampen. Daarnaast wordt er goed weergeven wat veel winkels zullen doen op het moment van een ramp. Zo zijn er verschillende winkeliers die hun prijzen flink verhogen. Dit soort realisme maakt de Summer Memories iets aantrekkelijker, maar bij lange na niet genoeg.

Het Rode Kruis heeft je geld meer nodig

Disaster Report 4: Summer Memories is veel dingen, maar weinig daarvan is goed. De enigszins positieve elementen worden ver overschaduwd door de ramp die de gameplay is. De game duurt ongeveer tien uur om uit te spelen en kost daarnaast maar liefst €59,99. Je kunt dat geld tijdens deze pandemie beter aan het Rode Kruis geven.

Cijfer: 3,9