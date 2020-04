Noel The Mortal Fate komt naar Switch

Playism kondigde vandaag aan dat avonturenspel Noel The Mortal Fate binnenkort naar de Nintendo Switch komt!

Noel The Mortal Fate is een avonturenspel over Noel Cerquetti, een meisje die haar armen en benen verloor. Noel sluit een pact met de duivel Caron, en samen gaan ze op weg om wraak te krijgen op de burgemeester van LaPlace. Waarom ze zo graag wraak wil op de burgemeester wordt pas later in het spel uitgelegd.

Het spel was eerder al heel erg succesvol in Japan. Nadat het een manga versie had gekregen kwam het ook wereldwijd in het Engels uit op Steam. Nu het op Steam verkrijgbaar is, zijn er ook plannen om een versie voor de Nintendo Switch te maken, volgens de makers van het spel. Wanneer het precies uitkomt weten we niet, maar we wachten in spanning af!

Bekijk hieronder een trailer voor Noel The Mortal Fate!