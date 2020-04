Haven komt naar Nintendo Switch

De nieuwe RPG van The Game Bakers, die onder andere bekend zijn van het spel Furi, heet Haven en zal verschijnen op PC en verschillende consoles waaronder de Nintendo Switch. The Game Bakers geven aan dat het geen vervolg is op Furi maar een losstaand spel. De trailer laat een kleurrijke omgeving zien, een innige relatie tussen twee partners en verschillende gameplay aspecten waar je je op zult kunnen focussen.

Vera

Heyhoi! Mijn naam is Vera, 30 jaar en woonachtig in Rotterdam. Mijn werk is dag in dag uit met dieren bezig zijn, een ware droom! Daarnaast heb ik mijn hobby's schrijven en gamen kunnen bundelen door mee te mogen schrijven bij Daily Nintendo.