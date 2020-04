Guard Duty eind april naar de Switch

Een komisch avontuur op je Switch.

Uitgever Ratalakia Games en ontwikkelaar Sick Chicken Studios hebben de releasedatum van Guard City voor de Nintendo Switch onthuld. Guard Duty is een komisch avontuur over liefde, verlies en het einde van de wereld waarin jij op zoek gaat naar een ontvoerde prinses. Je beleeft in dit spel een onvergetelijk verhaal dat zich uitstrekt over twee radicaal verschillende tijdsperioden.

Benieuwd geworden naar de game? Een trailer kun je hieronder bekijken.