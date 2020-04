[DN’s Five] De leukste circuits van Mario Kart

Keuzestress!

Tijd voor lijstjes! In DN’s Five schotel ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie de komende tijd verschillende lijstjes met een top 5 voor. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven.

Welke lijstjes kun je zoal verwachten in de DN’s Five? Dat verschilt per week en kan behoorlijk uiteenlopend zijn. Denk aan een lijstje met beste eindbazen ooit, de slechtste games aller tijden, noem het maar op. Deze week de vijf leukste circuits van Mario Kart. En dan natuurlijk wel van álle delen die zijn uitgebracht sinds de eerste in 1992.

5. Koopa Troopa Beach

De Nintendo 64-versie van Mario kart was veruit het slechtste deel uit de hele serie. Toch heeft deze versie een aantal leuke circuits met zich meegebracht waarvan in elk geval eentje deze top 5 heeft gehaald! Op een welverdiende nummer 5 staat Koopa Troopa Beach. Een heerlijke route langs zee, met enkele tussendoor weggetjes. Deze baan staat nog het meest bekend om de grote ‘shortcut’ via de grot dwars door het hele level, als je een voorbeeld zoekt van afsnijden dan is dit het wel. Gek werd ik soms van de krabben die er op het strand lopen en ook de zee is niet altijd even voorspelbaar. Nou ja, dat laatste tegenwoordig wel maar voor een kind van 10 niet…

4. Vanilla Lake 2

Ik kan me heel goed voorstellen dat jij dit een van de meest vervelende banen uit de serie vind, maar dat maakt ‘m ook weer zo leuk. Het is glad, er liggen overal super irritante ijsblokjes en ook die oude vertrouwde buizen staan overal maar in de weg. Mocht je net verkeerd rijden, uitglijden of tegen een rijtje ijsblokjes aankomen, dan kost je dat heel veel tijd. Word je na veel spelen handig in dit parcours, dan wordt het heel erg verslavend. Verder blijven de indeling, de omgeving en muziek gewoon perfect! Een track om niet te vergeten.

3. Baby Park

De kortste baan uit de hele serie en tevens de meest simpele. Eerlijk is eerlijk, meer dan rondjes rijden doe je immers niet. Toch is racen op deze baan Mario Kart op zijn best. Racen voor de eerste plek is hectischer dan ooit en 5 rondjes eerste staan betekent nog lang geen garantie voor succes. Uniek aan deze track: waar je ook staat qua positie, je komt altijd wel weer tegenstanders tegen. Maarliefst zeven rondjes rijden, dat klinkt als veel maar is voorbij voordat je het weet!

2. Mount Wario

Dit parcours behoort niet alleen tot de beste van Mario kart 8 Deluxe, Mount Wario kan zich ook meten met de betere tracks uit de serie. Lanceer jezelf eerst uit een groot vliegtuig om vervolgens razendsnel door de sneeuw naar beneden te gaan. Niet telkens hetzelfde rondje rijden maar een lange baan die opgesplitst is in verschillende delen, elk deel met zijn eigen kenmerken. Deze baan zal niet snel gaan vervelen, tenminste niet bij mij. En zeg nu zelf, de omgeving is toch prachtig?

1. Rainbow Road

Ook in dit prachtige lijstje kan er natuurlijk maar weer een de winnaar zijn: Rainbow Road! Stiekem gewoon allemaal maar ik moet er eentje kiezen en dan wordt dat toch echt de SNES-versie. De allereerste variant van dit populaire circuit is voor mij toch wel het toonbeeld van alle vervolgen op Rainbow Road. Scherpe bochten, plotselinge gaten, felle kleuren en heerlijke muziek; meer hoef ik er eigenlijk niet over te zeggen. Ook kunnen de verschillende Thwomps het jou nog knap lastig maken. De beste van allemaal…. In verhouding dan.

Wat zijn jouw favoriete parcours? Laat het hieronder weten!