[Review] One Piece: Pirate Warriors 4

Het is tijd om de Straw Hat Pirates aan te voeren en een lading vijanden een pak slaag te geven in One Piece: Pirate Warriors 4.

One Piece is een enorm indrukwekkende franchise. Een manga met bijna duizend hoofdstukken, een anime met meer dan 900 afleveringen, verschillende games en een enorme fanbase. Nu is er een nieuwe game bij deze indrukwekkende prestatie gekomen. Houdt deze echter de naam hoog?

Aan het begin van het spel krijg je een introductie in de wereld van One Piece. Het overkoepelende verhaal van One Piece gaat over het feit dat de Piraten Koning vlak voor zijn executie onthulde waar zijn schat, de One Piece, verborgen zou liggen. Dit leidde tot een opbloei van piraterij, iedereen wilde namelijk als eerste de One Piece bemachtigen. Zo ook Monkey D. Luffy, een jonge piraat en leider van de Straw Hat Pirates.

Gameplay

In Pirate Warriors 4 volg je het verhaal van de vijf beëindigde hoofd-verhaallijnen van de manga en een aangepaste versie van de zesde verhaallijn, omdat die ook in de manga nog niet af is. Elk hoofdstuk is speelbaar met specifieke personages die ook allemaal hun eigen krachten hebben. Dit zorgt voor de nodige afwisseling in een game waar de gameplay erg herhalend is. De gameplay bestaat immers vooral uit bevechten van hordes vijanden.

Buiten de verhalende modus is er ook nog een extra modus. Deze zogeheten Treasure Log modus geeft je verschillende gevechten zonder dat daar een verhaal aan vast zit. Het leuke aan deze modus zijn de speciale uitdagingen die het bevat en daarnaast krijg je ook nog eens genoeg voorwerpen om je personages sterker te maken.

Niet zo’n groots avontuur

Voor een diepgaande serie als One Piece is de oppervlakkigheid van Pirate Warriors 4 enigzins tegenvallend. Als je al eens een Warriors-game hebt gespeeld, dan heb je praktisch deze game gespeeld met een ander verhaal.

Daarnaast is het spel grafisch vooral in de handheld mode ondermaats. Schaduwen die plotseling verspringen, vijanden die laat verschijnen en het overslaan van frames zorgt voor een minder fijne speelervaring. Het maakt het spel niet onspeelbaar, maar er zijn Warriors-games die een betere uitwerking hebben. Op de tv heb je van deze problemen een stuk minder last.

Oké sommige onderdelen dan wel

De ontwikkelaar heeft namelijk flink wat werk gestopt in het vaardigheid-systeem. Je kunt namelijk kiezen hoe personages bonus stats krijgen. Zo kun je één personage een stuk sterker maken door die krachten flink te upgraden, of je kiest voor algemene bonussen die effect hebben op al je vrijgespeelde personage.

Tevens is de muziek van goede kwaliteit. Bekende One Piece muziek wordt gebruikt en aangepast om de goede toon van de gameplay neer te zetten zonder het karakteristieke van het origineel te verliezen.

Er zitten dus wel goede elementen in het spel. Daarom is het dus zonde dat One Piece: Pirate Warriors 4 niet net dat ene bijzondere element heeft. Dat wat nodig is om te overtuigen dat dit niet de dertiende game in een dozijn Warriors-games is.

Conclusie

One Piece: Pirate Warriors 4 doet eigenlijk weinig anders dan welke Warriors-game dan ook. Het is een goed spel voor fans van beide genres. Je verwacht dan echter ook deze grafische kwaliteit en gameplay. Als je echter of weinig hebt met One Piece of weinig hebt met de Warriors-achtige games, zul je vooral vermoeid worden door de herhalende gameplay. De fans kunnen echter genieten van de enorme lading content die de game heeft.

Cijfer: 6.6