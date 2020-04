Paas Quiz! Raad de Nintendo-personages en maak kans op €15 eShop tegoed

Heb je even niks te doen tijdens Pasen? Dan hebben we een leuke mini quiz voor je. Nog leuker: je kunt er nog wat mee winnen ook!

Eigenlijk kon je de afgelopen jaren met Pasen altijd wel wat doen op Daily Nintendo. De laatste jaren kon je bijvoorbeeld op zoek gaan naar paaseieren. Dat vonden we inmiddels toch wel een klein beetje afgezaagd worden en daarom hebben we iets anders bedacht.

Hieronder zie je drie bewerkte Nintendo-personages. De grote vraag: wie zijn dit? De juiste antwoorden kun je tot en met morgen 13 april in sturen naar info@dailynintendo.nl samen met jouw gebruikersnaam op Daily Nintendo. Onder alle inzendingen met de juiste antwoorden verloten we een keer €15 eShop goed!

Om mee te doen heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!







Namens heel DN wensen we je fijne paasdagen!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaar wordt willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.